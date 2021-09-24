【時報-台北電】光寶科(2301)執行庫藏股533.2萬股，總額3億3386萬6154元，平均每股62.62元，累積持有公司股份數量達已發行總數1.53%。(編輯整理：李慧蘭)

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#光寶科 #電腦設備 #庫藏股

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