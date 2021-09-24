【時報記者林資傑台北報導】台灣金融研訓院今（24）日舉辦「從三倍看五倍券效益」研討會，認為去年三倍券確實促進短期消費、且對服務等內需產業效益最顯著。今年面對產業「不均衡復甦」，建議應配合積極輔導小商家數位轉型、採取「精準行銷」，以降低五倍券的替代消費率、擴大外溢效果。

此次研討會由金融研訓院、台灣經濟學會、台灣公共議題研究協會、公共經濟研究中心與台灣研究中心共同舉辦，邀請金融研訓院院長黃崇哲、中經院院長張傳章、商研院董事長許添財、政大創新國際學院副院長連賢明、台大經濟系副教授蔡宜展等專家學者分享研究結果。

蔡宜展指出，發放現金或直接匯款至民眾帳戶，雖然發放成本較低，但因無使用期間限制，額外刺激消費效果可能不大。印製實體票券雖需支付額外印刷及包裝成本，但商家或政府加碼優惠可刺激消費者買氣，使用期限則能短期刺激民眾消費行為。

張傳章則表示，在50～90％的不同替代率設計、有無民間消費「其他」類別效益加乘下，去年三倍券對國內實質GDP助益介於463.3～1015.7億元、經濟成長率增加0.24～0.53個百分點，從產業來看則對服務業有明顯挹注，又以內需產業效益最顯著。

連賢明指出，振興三倍券實施後，綜合零售業及餐飲業每周平均營收顯著增加4.6～9.9％，推算因發放三倍券帶動的新增消費分別為228億元及91億元，顯示至少帶動至少300億元的新增消費，效益顯著持續約6周，確實具短期促進消費效果。

展望今年，許添財指出，疫情三級警戒使部分實體接觸經濟活動急凍，但製造出口、運輸物流、金融服務、電商零售、宅經濟及遠距服務等仍欣欣向榮，使總體經濟持續復甦，但不同部門、產業、業態及商業模式出現興衰差異，出現少見的「不均衡復甦」。

許添財認為，從歐美多國的振興措施結果看來，發放消費券比發放現金能帶來較明顯的振興效益，但建議政府應針對不同業者可依據的相關消費動機理論，分類進行受眾攻略，運用現代科技搭配五倍券採取「精準行銷」，吸引不同所得水準與消費動機者購買。

針對五倍券的數位綁定，許添財亦建議政府應在電商平台開闢專區，提供各式小平台或地方政府輔導小型商家共享，除藉此「一次到位」輔助小型商家進行數位轉型，也彌補數位綁定可能僅對大型業者或電商平台有利的疑慮。

張傳章亦有類似看法，認為去年三倍券不能找零，使小商家無法受惠，建議此次五倍券多用數位綁定，且採取相關措施積極輔導小商家數位轉型。同時，可在符合個資保密情況下，針對票券規畫追蹤系統，以掌握票券來向，亦有利政府未來採取「精準政策」推動。

對於五倍券執行效益，張傳章建議政府規畫振興政策的期間不宜過長，並建議五倍券應與其他部會、地方政府推出的振興票券整合，商家推出非日常用品的促銷方案，如配合百貨周年慶促銷，以降低替代消費比率、進一步擴大外溢效果。

(時報資訊)