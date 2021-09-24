【時報-台北電】24日走勢分化，創指表現相對強勢持續走高，漲幅一度擴大至2%，滬指圍繞平盤震盪；稀土板塊受利好消息刺激走強，大消費板塊全線走高。午後指數延續分化，創指漲幅收窄，滬指一度跌近1%，滬深兩市成交額連續第46個交易日突破一萬億元，續刷最長歷史記錄。板塊方面，煤炭、鋼鐵、水泥等週期股掀起跌停潮。稀土板塊24日拉升走高，華宏科技、五礦稀土大漲，閩東電力、華陽新材等跟漲。

收盤，滬指跌0.8%，報3613.09點，成交額達6064億元；深成指跌0.21%，報14357.85點，成交額達6766億元；創指漲0.8%，報3207.82點，成交額達2373億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#週期股 #陸股 #創指

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30248.81 +609.41(2.06%)
14:15
南韓KOSPI
3125.24 -2.34(0.07%)
14:30
香港恆生
24192.16 -318.82(1.30%)
16:09
上證指數
3613.07 -29.15(0.80%)
15:01
深圳成指
14357.85 -29.51(0.21%)
16:29
英國FTSE
7058.69 -19.66(0.28%)
16:41
法國CAC
6645.16 -56.82(0.85%)
16:41
德國DAX
15541.39 -102.58(0.66%)
16:41

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