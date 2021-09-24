【時報-台北電】24日走勢分化，創指表現相對強勢持續走高，漲幅一度擴大至2%，滬指圍繞平盤震盪；稀土板塊受利好消息刺激走強，大消費板塊全線走高。午後指數延續分化，創指漲幅收窄，滬指一度跌近1%，滬深兩市成交額連續第46個交易日突破一萬億元，續刷最長歷史記錄。板塊方面，煤炭、鋼鐵、水泥等週期股掀起跌停潮。稀土板塊24日拉升走高，華宏科技、五礦稀土大漲，閩東電力、華陽新材等跟漲。
收盤，滬指跌0.8%，報3613.09點，成交額達6064億元；深成指跌0.21%，報14357.85點，成交額達6766億元；創指漲0.8%，報3207.82點，成交額達2373億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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