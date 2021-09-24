在經濟部工業局「AI加值智慧製造產業推廣計畫」的支持下，台電公司、台灣智能機器人科技公司與工研院24日共同發表全機是國人自主開發的戶外巡檢機器人，不僅擁有AI人工智慧，更能有效提升巡檢效率，目前已實際運用在台電變電所場域，大幅降低巡檢高壓變電所的危險性，未來將持續累積機器人運用經驗，拓展應用到國營及民營企業變電站，提供智慧多元的電力服務及更安全的工作環境。

經濟部工業局組長林華宇表示，面對高齡化影響產業的勞動參與，工業局加速導入AI人工智慧應用服務模組，使生產更智慧化，也大幅提升數位勞動力，進一步加快數位轉型，奠定智慧生產的基礎。過去巡檢機器人多屬非自主性機器人，巡檢時需要人員透過遙控器操作，並人工記錄相關資訊，因此，為讓機器人更聰明產業快速切入數位製造，發展更自主的AI人工智慧，台電公司與工研院、台灣智能機器人科技公司共同合作，運用AI人工智慧導航模組導入巡檢機器人，效率高，出錯率低，藉由機器人的科技優勢，補足人力巡檢時的缺口，更展現國內自主研發機器人之技術能量。

台灣電力公司配電處處長陳銘樹表示，變電所為轉換電壓的重要場所，一旦設備故障，可能造成上萬戶停電與鉅額損失。所以即使天候惡劣與路程遙遠，都須派員前往定期巡檢。而隨著工安、防災意識抬頭，近年來台電積極推動「智慧巡檢」，不只可以降低人員巡檢的安全，也可以提高全檢的效能。透過與台灣智能機器人科技的合作，成功的將AI人工智慧戶外巡檢機器人進駐台灣電力公司萬華二次變電所，依照中央控制室排定的巡檢時程，替電容器、主變壓器等設備安全做把關。透過AI人工智慧技術學習巡檢路線，讓AI人工智慧戶外巡檢機器人一邊行走一並回傳巡檢影像到中控室，讓台電人員可以了解現場即時狀況，視需要派遣相關人員前往維護，大幅提升工作效率。

工研院機械所智慧機器人技術組組長黃甦表示，隨著安全意識提升與例行巡檢的重視，各企業對巡檢的需求有增加的趨勢，但巡檢人力因勞動人口高齡化及疫情等影響，對無人技術應用在巡檢需求日益擴大。此次開發的巡檢機器人導入高效AI人工智慧演算法僅需25%的機器人大腦資源即可處理，突破傳統演算法需占機器人大腦65-70%負載的瓶頸，預留更多運算空間讓巡檢機器人在突發狀況時運算及應對，並同時能夠進行即時巡檢資訊數位化紀錄，有利於更高附加價值之預兆診斷或大數據加值資訊提取。

台灣智能機器人科技公司總經理黃國聰指出，AI人工智慧機器人的應用在未來會越來越廣，尤其在巡檢的需求上，因為過去透過人工工廠巡檢的方式，不論室內或是戶外場域，其實都會因人工的因素受到影響，尤其在戶外巡檢上，時常會因氣候地形影響，造成巡檢上的困難，但目前國內開發之巡檢機器人，多是屬於室內型、非自主性。因此透過本次工業局AI人工智慧加值智慧製造產業推廣計畫，與台電公司、工研院合作將巡檢機器人透過AI人工智慧導航模組加值，讓機器人具備戶外環境之自主導航能力，將戶外巡檢作業，排程化、簡單化。且成功將此技術成功進駐台灣電力公司變電所巡檢作業上。

目前所設計開發之巡檢機器人，除了戶/內外機器人外，亦有天軌式機器人與無人機多樣態之巡檢方式，運用於特定場域中進行勘查或維護作業，達到巡檢維護的目的，因此未來自動化機器人應用將越來越多元。但事實上，就目前現況來看，無論是高科技還是傳統產業，工安問題成為工廠環境中難以被掌控的一角。傳統固定式的CCTV常有監控的死角，台灣智能機器人科技成功地開發行動影像攝影機(可移動式)結合AI工安偵測系統，可透過即時影像辨識偵測施工及現場作業人員之各種異常事件，發出即時告警，並將事件數據化記錄、追蹤與管理，希望透過該監控系統，能減少重大工安傷亡事件，亦能帶給業者更廣闊及產業的應用價值。

(時報資訊)