懷特生技（4108）新藥開發火力開，總經理李伊伶24日在法說會中表示，「懷特血寶」今年3月起獲准健保給付，帶動市場成長；此外，也啟動跨國臨床試驗，搶攻新冠肺炎藥物和癌症合併療法市場商機。

營運漸入佳境的懷特，已獲得2張藥證，分別為「懷特血寶」和「懷特痛寶」，適應症分別為「癌因性疲憊症」以及「口服中重度疼痛」。

其中，「懷特血寶」至今已被70逾家醫療院所採用，當中包含長庚、三總、中榮等16家頂尖醫學中心，共350多名腫瘤專科醫師開立處方，造福8,000多名癌症病患。

根據台灣癌症安寧緩和醫學會調查，92％的台灣癌症患者，罹癌期間有疲憊問題，更超過1／4達中重度的嚴重程度；今年3月起，「懷特血寶」獲准健保給付，嘉惠乳癌病患，也持續帶動自費市場成長。

李伊伶指出，臨床觀察發現「懷特血寶」有助調節免疫平衡，為有效的免疫調節劑，避免惡化至重症或引發細胞激素風暴；2021年5月～7月，國內已累積數名成功案例，個案報告準備發表中，也正規劃向美國FDA申請緊急人體臨床試驗，用於預防COVID-19引起之細胞激素風暴或ARDS（急性呼吸窘迫症候群）。

癌症療法中（含化放療），引發癌疲憊的比例高，容易影響治療完治率及整體存活率。懷特血寶（PG2）是免疫調節劑，基礎研究與動物實驗已證明抗癌藥物與PG2的合併療法（Combo Therapy），可強化抑制癌細胞增生及轉移，促進M2巨噬細胞轉換為M1型態，有助於將「冷腫瘤」轉化為「熱腫瘤」的重要表現，可望強化合併治療的效益。目前針對乳癌合併化療臨床試驗於國內四家醫學中心執行中。

(時報資訊)

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