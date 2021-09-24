中國人民銀行副行長范一飛24日表示，互聯網平台整頓已取得階段性成果，支付領域反壟斷有待深入。

范一飛在第十屆中國支付清算論壇上表示，實現高質量發展必須依靠創新驅動，支付產業要大力提升自主創新能力，避免在支付技術基礎領域出現卡脖子問題。而新形勢下仍需始終堅持支付行業嚴監管，支付領域涉及千家萬戶，保護老百姓切身利益就必須加強監管。

他指出，2016年以來，人行開展支付市場亂象整治，對違法違規行為零容忍。目前，人行累計處罰1,436家銀行支付機構，共罰人民幣（下同）11.3億元，引導22間支付機構主動退出市場，對17間支付機構不予續展，撤銷2間嚴重違規支付機構業務許可，順利完成先鋒支付階段性風險處置，優勝劣汰的市場退出機制初步形成。

范一飛又稱，人行通過約談相關平台企業，規範餘額寶等「支付＋基金」的業務模式，有序清理支付機構網絡貸款業務，要求企業回歸支付本源，目前已取得重要的階段性成果，一些監管措施已形成制度規範。

未來，支付領域反壟斷有待深入，人行將持續督促平台企業落實支付業務整改要求。人行支持平台企業守正創新，但堅決反對平台企業無需擴張，不正當競爭、亂採濫用數據，損害消費者合法權益等違法行為。

他續指，下一步，在強化大型平台企業監管中，堅持兩個「毫不動搖」的決心沒有變，建設高標準支付服務市場體系，反壟斷和防止資本無序擴張的決心沒有變，踐行支付為民和服務實體經濟的初心也沒有變。要以平台企業整改為抓手，進一步優化支付產業生態，規範市場發展秩序。

(時報資訊)