《大陸經濟》綜合保稅區吸金 前8月進出口3.53兆人幣 15:162021-09-24 時報資訊 廖小蕎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】證券時報e公司訊，海關總署今公布，2021年前8月全國綜合保稅區進出口共3.53兆人民幣，年增26.8%。相較於同期全國進出口的23.7%，綜合保稅區進出口增幅高出3.1個百分點。(編輯整理：廖小蕎) (時報資訊) #大陸經濟 #綜合保稅區 主要市場指數 紐約道瓊 34764.82 +506.50(1.48%) 05:03 S&P500 4448.98 +53.34(1.21%) 05:03 Nasdaq 15052.24 +155.40(1.04%) 05:16 費半指數 3457.45 +45.43(1.33%) 05:16 日經225 30248.81 +609.41(2.06%) 14:15 南韓KOSPI 3125.24 -2.34(0.07%) 14:30 香港恆生 24192.16 -318.82(1.30%) 16:09 上證指數 3613.07 -29.15(0.80%) 15:01 深圳成指 14357.85 -29.51(0.21%) 16:29 英國FTSE 7058.69 -19.66(0.28%) 16:41 法國CAC 6645.16 -56.82(0.85%) 16:41 德國DAX 15541.39 -102.58(0.66%) 16:41 延伸閱讀 社評／恒大有序退場 陸經濟行穩致遠 《大陸經濟》陸去年R&D經費投入逾2兆 年增1成 《大陸經濟》陸無廢城市 擬推百個地級建設 《大陸經濟》江西前8月外貿年增1成 一般貿易占大宗 大陸經濟波動 台灣金融機構已先動作 恒大債務危機快撐不住了 外媒曝下場：未來剩3條路 推薦專題 嚇壞全球股市的「陸版雷曼」 快速看懂恒大風暴始末 2021-09-21~至今 文章數：8 總部位於深圳的恒大集團，為大陸3大地產商之一，2016年起連續5年入選《財富》世界500強，去年排名第152位，但今年7月起驚爆財務危機，因傳積欠供應商、債權人和投資人高達3000億美元（約新台幣8.4兆元）的巨額債務，佔陸國內生產總值2%。債台高築大暴雷，不僅這家陸資房產巨頭一夕豬羊變色，更拖累港股、美股、日股與台股等國際股市接連重挫，外界擔心恐成陸版「雷曼兄弟」，引發系統性金融風暴，但真的是如此嗎? 前往專題 Gogoro借殼赴美掛牌 SPAC快速上市手法為何暴紅 2021-09-08~至今 文章數：7 電動機車一哥Gogoro在9月16日傳出重磅訊息，由創辦人陸學森親揭與美國公司Poema 達成借殼上市協議，將以SPAC（Special Purpose Acquisition Company）模式赴美，最快明年Q1登上納斯達克。不僅台灣獨角獸出走一事引發熱議，大大打臉金管會等主管機關，也讓不少新創企業都循此模式「快速通關」，近年在美國爆紅的SPAC，掀起話題。 前往專題 不上班行不行？理財達人帶路 睡後收入訣竅全都露 2021-08-04~至今 文章數：11 很多人都想有錢、有閒，嚮往財務自由的生活，但往往一打開銀行帳戶餘額，瞬間美夢破碎！然而，有些人卻能夠靠著投資理財，前往財務自由的路上；又或者，早早已經達標，過上遊山玩水的日子。該如何與財務自由結緣，打造睡後的被動收入呢？來聽聽達人們怎麼說！ 前往專題 該當航海王還是鋼鐵人？從長榮、中鋼看原物料族群後市 2021-07-14~至今 文章數：20 年初以來，原物料族群在市場上頻頻上演大驚奇，貨櫃航運三雄缺櫃、中鋼則是連續12個月調漲盤價，航運與鋼鐵市況看似炙手可熱，但隨長榮與陽明雙雙飆破百元，供不應求的盛況能持續多久，加上高檔籌碼趨凌亂，什麼時候進場才不會成為最後一隻白老鼠，不想被當韭菜割的投資人不可不知。 前往專題 股東會激情過後，投資台積電的6個不可不知 2021-07-26~至今 文章數：11 台積電股東會7月26日落幕，除董事長劉德音首度表態評估赴德、日設廠，釋出未來3年資本支出上看千億美元的正面訊息；總裁魏哲家也看好下半年智慧型手機與高效能運算(HPC)晶片需求，全年營收年增率將逾2成。雖公司兩巨頭笑看營運，股東會隔日股價僅以580元平盤作收。同時，在英特爾喊話超車、三星出手搶單下，「護國神山」展望真能萬里無雲?在決定成為台積電股東前，以下6件事你應該要知道。 前往專題