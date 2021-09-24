【時報-台北電】證券時報e公司訊，海關總署今公布，2021年前8月全國綜合保稅區進出口共3.53兆人民幣，年增26.8%。相較於同期全國進出口的23.7%，綜合保稅區進出口增幅高出3.1個百分點。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸經濟 #綜合保稅區

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
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S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
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Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
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費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30248.81 +609.41(2.06%)
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南韓KOSPI
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香港恆生
24192.16 -318.82(1.30%)
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上證指數
3613.07 -29.15(0.80%)
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深圳成指
14357.85 -29.51(0.21%)
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英國FTSE
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16:41
法國CAC
6645.16 -56.82(0.85%)
16:41
德國DAX
15541.39 -102.58(0.66%)
16:41

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