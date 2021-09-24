【時報記者任珮云台北報導】聯邦低碳目標多重資產基金獲准募集，預計募集期間為10月12日至10月22日，由彰化商業銀行擔任基金保管機構。聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示，低碳商機爆發，不僅形成一股全球投資趨勢，也涵蓋日常生活的食衣住行。根據各家研調機構資料顯示，植物肉引領低碳飲食潮流，全球植物性肉類市場預估至2027年市場年複合成長率達15%，估可達149億美元；而全球時尚業循環經濟興起，舊衣回收再利用市場規模預估至2025年將成長至770億美元，產業成長潛力驚人。

今年低碳環保的ESG主題基金成為市場寵兒，申請募集的新基金包括：富蘭克林華美全球潔淨能源ETF、合庫環境及社會責任多重資產基金、聯邦低碳目標多重資產基金、鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金、及瀚亞ESG動態多元新興市場高收益債券基金等。

周鉦凱分析，全球環保意識抬頭，不光是節能建築趨勢興起，帶動全球節能玻璃市場規模至2026年的年複合成長率估可達7.2%，其商機可觀之外，電動車與共享出租商機也成為碳中和行動的一大助力。

美國與歐盟的綠色復甦計畫、市場永續投資需求以及低融資成本等多方因素，加速企業積極搭上綠色金融順風車，周鉦凱指出，根據資料顯示，2020年全球綠色、可持續發展債券與貸款規模達到7672億美元，預估在ESG趨勢持續發展下，2021年該同類資產發行規模年增幅度估可達3成以上，預期上看1兆美元，顯見商機潛力無限。

(時報資訊)