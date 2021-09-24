【時報編輯廖小蕎綜合報導】市場對聯準會決議及恆大擔憂緩解，隔夜美股勁揚，道瓊工業指數更是大漲506點、表現強勢。受此激勵，今日台股開高52.52點、報17130.74點，電金傳齊拱、蘋概股香甜，盤中漲逾百點，觸及17273.59點，尾盤小拉一波，收漲181.97點或1.07%、報17260.19點，成交量2754.19億元。本周下跌16.6點或0.1%，周線未能翻紅。

今日外資(不含外資自營商)買超79.4006億元，投信買超9.696億元，自營商買超8.5643億元，三大法人買超97.66億元。其中，外資連2日買超，共115.31億元；本月來累計買超523.42億元。

今為航運、造紙及塑化股的主場，蘋概股也受矚。運價堅挺，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)連5揚，航運股揚帆，類股收漲3.5%。貨櫃三雄水漲船高，長榮(2603)盤中屢見大單，進而推升股價拉半根漲停，收漲約5%；陽明(2609)收漲4.1%，萬海(2615)收漲3.6%。散裝航運同樂，益航(2601)、新興(2605)及台航(2617)均收漲逾2%，裕民(2606)收漲1.5%、四維航(5608)小漲0.86%。中國廢紙報價漲及紙箱需求增，帶動造紙股收漲2.36%，由華紙(1605)領漲、漲幅5.6%，榮成(1909)、士紙(1903)、寶隆(1906)、永豐餘(1907)高收。

蘋果新機iPhone 13今開賣，蘋概股走路有風，指標股台積電(2330)開高3元至591元，盤中步步高，收漲1.7%、報598元。同為蘋果供應鏈的台達電(2308)，外資肯定ESG指標執行，帶動股價強彈，最高站上267元，收漲3.3%、報260元；聚積(3527)攻頂、偉詮電(2436)勁揚8.7%。權值股聯袂走揚，鴻海(2317)開高後於107.5元上下震盪、收漲0.94%；IC設計龍頭聯發科(2454)收漲0.55%、報920元。金融股收漲0.15%，金控大老富邦金(2881)、國泰金(2882)收紅。台塑四寶匯聚多頭人氣，另有台聚(1304)、亞聚(1308)點火上攻，塑化股有看頭、收漲2.42%。千金股上演激戰，矽力-KY(6415)穩坐王位，收漲3.6%、報4415元，再寫新頁。股后仍由信驊(5274)、大立光(3008)相爭，最終信驊以2450元續居股后，大立光收在2300元相對弱勢。值得關注的是，矽智材(IP)廠力旺(3529)成為千金黑馬，盤中衝上2045元，寫下歷史天價，首次進軍2000元俱樂部，終場上漲2.5%、收2030元，擠下富邦媒(8454)、祥碩(5269)。

今日台股收復周三空方缺口且重返17200，以紅K留上影線作收。展望後市，第一金投顧認為，目前盤面觀望、量能不足，以個股表現為主，第4季行情強弱更顯著。元大投顧則表示，季線逐日向上扣高，台股有所受限，預期近日加權指數將於月、季線之下，進行以盤代跌的整理格局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意