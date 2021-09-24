隨著人口高齡化，越來越多退休族選擇再次投入職場，貢獻自身職場經驗及專長，開啟第二階段職業生涯。依規定，退休後再就業的勞工，得由雇主為其辦理僅參加職業災害保險，雇主亦應為其提繳勞工退休金，共創友善職場，保障高齡就業者的工作生活安全！

勞保局說明，已領取勞工保險老年給付之勞工，或超過65歲且已領其他社會保險養老給付者，再受僱從事工作時，依規定不得參加勞工保險及就業保險。惟考量高齡勞工重返職場仍會面臨意外災害風險，為加強保障中高齡勞工的工作安全，政府放寬已領取勞工保險老年給付後再從事工作的勞工，得由雇主辦理僅參加職業災害保險。保險費由雇主全額負擔，勞工在保期間一旦發生職災事故，即可向勞保局請領職災給付，雇主並得抵充其職災補償責任，落實勞工權益保障並分攤雇主經營風險。

此外，《勞工職業災害保險及保護法》將於明年5月1日施行，該法擴大保障範圍，取消僱用人數及年齡上限之限制，勞工無論是否超過65歲或是否已領勞保老年給付，只要受僱已辦理登記之雇主，即為職災保險的強制投保對象。又該法之保險效力係自勞工到職當日生效，即使雇主未申報勞工投保，發生職災事故仍可申請給付，使職災保障更周全完整，惟雇主將面臨未投保之罰責及給付追償責任。

另外提醒，無論勞工是否已領取勞工保險老年給付或勞工退休金，只要再受僱適用《勞基法》單位，雇主就必須依法為其提繳不低於每月工資6%的勞工退休金，

(時報資訊)