勞工朋友是否因公司受疫情影響歇業遭資遣，影響家庭生計而深感困擾呢？勞保局表示，被保險人如果因投保單位歇業、解散或虧損、業務緊縮等原因而遭資遣，就屬於《就業保險法》所稱之非自願離職，只要符合失業給付請領條件，就可以申請失業給付。 勞保局說明，被保險人如在非自願離職退保前3年內，參加「就業保險」年資合計滿1年以上，具有工作能力及繼續工作意願，可持投保單位開具之離職證明文件及國民身分證等資料，親自向公立就業服務機構辦理求職登記及申請失業給付，公立就業服務機構如無法在14日內推介就業或安排職業訓練，即於翌日完成失業認定，並將被保險人申請失業給付資料傳送勞保局核發失業給付。

失業給付係按被保險人離職退保之當月起前6個月平均月投保薪資60%發給，最長可發給6個月；被保險人離職退保當時如已年滿45歲或領有社政主管機關核發之身心障礙證明者，最長可發給9個月。

另外，被保險人如於領取失業給付期間有扶養無工作收入之配偶、未成年子女或身心障礙子女，失業給付還可以加給，每申請扶養1人可再加給10%，最多加給20%，也就是最多可以領到平均月投保薪資八成的失業給付，被保險人只要至公立就業服務機構申請失業給付時，同時在失業給付書內填寫受扶養眷屬資料，並附上眷屬戶口名簿影本或其他身分證明文件影本即可。 此外，勞保局特別再提醒勞工朋友，如果要繼續領取失業給付，別忘了每個月仍要前往公立就業服務機構辦理失業再認定，始得繼續領取。

(時報資訊)