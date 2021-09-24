【時報-台北電】川湖(2059)9月27日~9月30日受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「10th Taiwan CEO Week on Air」。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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