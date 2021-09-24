「元大特選電動車N」（020028）27日上市掛牌，發行價格5元，發行期間為10年，預計2031年到期。元大證表示，想要精準投資台灣電動車產業，買進一張只要投入約5,000元，就可一手掌握未來十年臺灣電動車產業大行情，搶先布局未來重點產業。

「元大特選電動車N」連結的標的為「特選臺灣電動車代表報酬指數」（IR0135）是從台灣上市櫃的電動車產業供應商，精選10至20檔符合流動性與市值標準的個股作為成分股。每年6月及12月審核調整成分股，以掌握電動車產業的最新動態。

目前「特選臺灣電動車代表報酬指數」成分股包括台達電、群創、研華、友達、微星、緯創、正新、致茂、新普、佳世達、東元、貿聯-KY、和大、致伸、亞光、裕隆、威剛、三陽工業、中華、正崴共20檔股票。

元大證表示，投資人若一次買進這20檔電動車成分股股票，需要投入數百萬元，而「元大特選電動車N」掛牌後買進一張約5,000元，就可以達到完全追蹤這20檔臺灣電動車產業成分股股票的效果，小資族和沒有時間看盤選股的投資人，皆可以輕鬆入手。

在全球大國積極宣示減碳及綠能環保的推動下，電動車必將逐步取代傳統燃油車市場，電動車產業的崛起勢不可擋，未來十年將是電動車的機會。

而台灣科技產業執全球電子資通產業之牛耳，接軌電動車產業有相當大的潛力空間，不管是整車系統、電池、電控、馬達、感測、半導體、光電、顯示器及智慧IC供應鏈，都擁有龐大的全球競爭力。 要如何搶搭電動車未來十年大商機？要如何在台股選出一籃子電動車潛力股？主題專注明確的「元大特選電動車N」是當前不錯的選擇。

元大證提醒，ETN不是保本商品，有可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而使價格低於原始投資本金，且可能因觸及強制贖回條款而提前到期，投資人在買賣前應詳閱公開說明書。

(時報資訊)