隨著工業4.0浪潮席捲全球，智慧製造與數位轉型成為高科技製造業近年來最重要的產業趨勢與競爭決勝關鍵，因應時代趨勢，鴻海近年也積極轉型升級、優化生產製造體系，希望從「製造的鴻海」轉為「科技與腦力的鴻海」，鴻海集團資訊長龔培元也在SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展的線上論壇中表態，今年將再打造二十座燈塔工廠，續朝向優化韌性生產製造體系的目標邁進。

SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展於24日落幕，鴻海科技集團集團資訊長龔培元應邀在24日以「鴻海的數位轉型及智慧製造」為題，於線上論壇開講，龔培元重申，全球的製造業者都看見了數位轉型的必須性，鴻海在這一波轉型隊伍中當然也不會缺席。

據此，鴻海擬訂了三級跳的核心策略，從F 1.0現況優化、F 2.0數位轉型、F 3.0轉型升級，鎖定電動車、數位健康、機器人等3大產業，及人工智慧、半導體、新世代通訊等3項新技術進行強化布局，而整合AI與雲端應用的智慧製造技術即為鴻海成功轉型的關鍵。

龔培元強調，數位轉型有助於提升客戶體驗，並展開決策智慧化，包括決策依據數據化、決策過程自動化、決策結果智慧化，還透過數位化生產管理、數位化績效管理提升營運效益，而燈塔工廠是數位化製造和工業4.0的引領者，是成功導入自動化、數位化、智慧化等先進技術，在生產管理等方面得到大幅提升的先行示範者。

事實上去年鴻海集團已有11座工廠獲選為燈塔工廠，今年將建構標準化生產管理平台、建構技術驗證與導入平台、推行標準評價指標體系、建設技術服務生態體系，希望再打造20座符合燈塔工廠認證標準的廠房，除了導入自動化、數位化、智慧化等技術，大幅提升產品品質與生產管理效率外，也逐步增加能夠運用於整個企業的單一營運系統等數位工具，朝向持續優化韌性生產製造體系的目標前進。

(時報資訊)

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