由澳洲與新加坡合作，將澳洲的太陽能電能以海底電纜輸至東南亞的計畫昨天有重大進展。印尼同意穿越其海域的電纜路線，預計自2028年起可提供新加坡15%的電力需求。

澳洲與新加坡的跨國公司太陽電纜（Sun Cable）近年推動「澳洲-亞洲電力連結」（Australia-Asia Power Link，AAPL）計畫，在澳洲北領地（Northern Territory）建造太陽能發電及儲能場，將電能輸至達爾文（Darwin），再輸至新加坡。

自達爾文至新加坡的海底電纜約長4200公里。印尼政府近期核准其規劃路線。太陽電纜23日在雅加達召開記者會宣布，將在印尼投資共計25.8億美元（約新台幣714億元），包括10億美元的建造成本以及15.8億美元的營運成本。

印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）出席記者會致詞時指出，這項投資對印尼有很大的助益，太陽電纜同意對印尼技術轉移，與泗水理工大學（ITS）等學院合作，培養人才，協助印尼發展再生能源。

澳洲駐印尼大使威廉斯（Penny Williams）指出，很高興印尼政府支持這項投資案，這個技術導向的工程將有助印尼開發太陽能發電的潛力、創造就業機會、協助對抗氣候變遷、也希望有更多澳洲投資者跟進，增進澳洲與印尼的雙邊關係。

太陽電纜執行長葛里芬（David Griffin）指出，這項對印尼的投資是「澳洲-亞洲電力連結」計畫的重大里程碑，這將是世界最大的再生能源運輸網絡，太陽電纜打造的太陽能發電、儲能、運輸系統將以負擔得起的價格，滿足大規模的能源需求。

根據太陽電纜的新聞資料，澳洲北領地埃里奧特（Elliott）的電廠預計發電量為170億峰瓦至200億峰瓦（Gigawatt peak，GWp）、儲能量360億峰瓦至420億峰瓦，電纜共5000公里（含埃里奧特至達爾文的800公里），總投資逾300億澳幣（約新台幣6060億元）。這項計畫是全球首個跨洲電網，2028年起將提供新加坡15%的電力需求，新加坡每年將可減少600萬噸的二氧化碳排放量。

(時報資訊)