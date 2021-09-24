台灣大哥大24日開賣全新iPhone13系列新機，因防疫考量首度採用線上開賣會，並邀請人氣網紅那那大師與又仁擔綱主持。總經理林之晨親自宣布開賣加碼禮，包括實況直播過程抽出2支iPhone13贈送果粉，另外7支則分別作為開賣日早上11點到12點在myfone購物下單消費、以及9月30日前搭指定資費申辦iPhone13系列的抽獎禮。

果粉申辦台灣大iPhone5G專案，可獨享免費六個月Apple Music音樂串流服務，預計10月統一發送Apple Music專屬連結開啟優惠。

林之晨表示，i13購買熱度與i12相比「有過之而無不及」，去年i12分兩批各兩款新機上市，今年是一次四款新機上市，這對iPhone13買氣會有很大幫助，加上台灣大哥大今年與蘋果獨家合作，購買手機就免費送六個月Apple music音樂串流服務，對於提升5G申辦有很大幫助。

今天直播的驚喜彩蛋是邀請台灣大體育家族成員、東奧金牌「舉重女神」郭婞淳，及新加入台灣大體育家族的奧運銅牌「拳擊女神」黃筱雯、「體操精靈」丁華恬同台互動。

而除了日前已宣布贊助的奧運桌球混雙銅牌「小林同學」林昀儒外，台灣大體育家族一口氣增添五位奧運國手和獎牌得主，另外兩位生力軍，分別是奧運體操銀牌「鞍馬王子」李智凱、帕運游泳好手「帕運泳士」陳亮達。台灣大也豪氣宣布，12位富邦集團參加奧運的贊助選手，全部送出頂規iPhone13Pro／Pro Max1TB旗艦機款，總價超過60萬元。

(時報資訊)

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