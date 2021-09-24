【時報記者王逸芯台北報導】台股今(24)日延續反彈，面板股以及傳產股中塑化、航運、造紙等吸金功不可沒，盤中一度大漲約195點，最高來到17273.59點，指數成功收復周三空方缺口，尾盤更有台積電(2330)拉抬，台股收漲181.97點、報17260.19點，成交量為2754.19億元。本周台股下跌16點，周K線留下影線。

蘋果iPhone13全球今正式開賣，蘋概股指標台積電開高走高、收漲1.7%，持續靠攏600元大關，鴻海(2317)則上漲0.94%、收在107.5元。面板股今強勢反彈，友達(2409)大漲3.8%，群創(3481)、彩晶(6116)漲幅也分別有1.2%、1.9%。

股王、股后均由IC設計包辦，股王矽力-KY(6415)大漲3.6%、收在4415元，信驊(5274)也上揚逾1%，族群也受到拉抬，指標股聯發科(2454)收漲0.55%，聚積(3527)午盤後急速攻高，收漲停位置。

傳產股中強勢族群集中在航運、塑化以及造紙股。消費回溫，工紙、紙箱以及紙盒需求全面成長，帶動榮成(1909)、華紙(1905)、寶隆(1906)大漲4%~4.5%，士紙(1903)漲幅也逾3.5%，類股漲幅來到2.6%。

遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲勢延續，塑化股今由龍頭指標台塑(1301)點火領軍、大漲近3%，南亞(1303)也上漲逾2%，台化(1326)、台塑化(6505)也均小漲；二線塑化股中，台聚家族今漲勢也相當整齊，亞聚(1308)大漲逾3%，台聚(1304)漲幅也有2%，華夏(1305)、台達化(1309)也分別有約1.5%、1%漲幅，整體類股漲幅逾2%。

航運股今持續揚帆，貨運三雄長榮(2603)大漲逾5%，成交量更達台股第二，陽明(2609)、萬海(2615)也均分別大漲4%、3.5%，散裝航運部分，裕民(2605)、榮運(2606)漲幅逾1%，另外，中航(2612)、台航(2617)也紛紛上漲逾2%，今航運類股指數漲幅3.5%、成交金額逼近2成。由於貨櫃周轉率恢復有限，壓抑產業運力供給，預估明年上半年前疫情反覆、貨櫃堆積待時間消化、美西碼頭工會(ILWU)談判仍將使候港天數高於正常水準，推估候港天數僅能回到疫情期間較低的3天的水準，運能供給在歐美線將仍有9-11%缺口，產業供不應求狀況持續，運價下檔空間有限。

分析師表示，儘管目前指數連續兩天反彈、重回到萬七之上，不過成交量能依然不到3000億元，顯見買盤追價力道不足，考量美國債務上限危機浮現，恐持續干擾資本市場，加上台股技術線型轉弱，操作難度增加。另外，恆大事件風險降溫，到期債券票息會如期支付、聯準會縮減購債步調預估將符合市場預期、惟美國債務上限問題仍未解決，預期台股震盪將加劇，電子類股可留意CCL、ABF、第三代半導體、車用、蘋果新機概念股，傳產可留意塑化、航運、紙類。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意