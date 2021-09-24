【時報-台北電】創指一路領先漲逾1%，深滬表現漲跌互見。鹽湖提鋰板塊午後持續走弱，國機通用跌超5%，中鋁國際、三達膜、藏格控股、鹽湖股份跟跌。煤化工板塊承受賣壓，陽煤化工、新疆天業等跌停，三友化工、興化股份、雲維股份跟跌。
綠色電力板塊持續拉升，嘉澤新能、上海電力等多股漲停，新天綠能、九洲集團跟漲。抗病毒概念股動起來，創業板泰林生物觸及漲停，富祥藥業、透景生命、譜尼測試、長春高新等跟漲。
盤中，滬指報3628.67點，跌0.37%；深成指報14419.98點，漲0.23%；創業板報3221.45點，漲1.23%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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