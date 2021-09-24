【時報-台北電】創指一路領先漲逾1%，深滬表現漲跌互見。鹽湖提鋰板塊午後持續走弱，國機通用跌超5%，中鋁國際、三達膜、藏格控股、鹽湖股份跟跌。煤化工板塊承受賣壓，陽煤化工、新疆天業等跌停，三友化工、興化股份、雲維股份跟跌。

綠色電力板塊持續拉升，嘉澤新能、上海電力等多股漲停，新天綠能、九洲集團跟漲。抗病毒概念股動起來，創業板泰林生物觸及漲停，富祥藥業、透景生命、譜尼測試、長春高新等跟漲。

盤中，滬指報3628.67點，跌0.37%；深成指報14419.98點，漲0.23%；創業板報3221.45點，漲1.23%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #創指 #深成指 #滬指

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30248.81 +609.41(2.06%)
14:15
南韓KOSPI
3125.24 -2.34(0.07%)
14:30
香港恆生
24366.86 -144.12(0.59%)
14:41
上證指數
3613.81 -28.41(0.78%)
14:41
深圳成指
14366.34 -21.02(0.15%)
14:41
英國FTSE
7078.35 -5.02(0.07%)
09/23
法國CAC
6701.98 +64.98(0.98%)
00:05
德國DAX
15643.97 +137.23(0.88%)
09/23

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