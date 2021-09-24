【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17260.19點，漲181.97點；總計669家漲、217家跌、114家持平；委買15975452張、委賣10541209張；總成交值2754.20億元。

(時報資訊)

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