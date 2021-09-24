【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數213.10點，漲2.35點；總計484家漲、194家跌、94家持平；委買3794157張、委賣2280580張；總成交值782.79億元。

(時報資訊)

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