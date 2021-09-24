【時報記者任珮云台北報導】本周(9月23日)美國聯準會的利率決策會議，對於投資市場判讀後續政策方向具有指標性的意義。凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，觀察本次會議的利率點陣圖，聯準會官員預期升息時程顯著提前，且升息幅度加大，預期2023年底前升息約3~4碼。此外，聯準會主席鮑爾對於QE退場的言論有別於以往，態度較其他與會官員強硬及明確；以此步調推估，聯準會可能提早開始縮減購債，最早可能於11月開始。若從今年11月起進行縮減購債，每次會議縮減購債的規模150億美元，至明年6月縮減購債完成，此步調將比多數人所預期的更為積極。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，2013年金融市場歷經一個月消化聯準會削減恐慌的過後，基於經濟基本面堅實，市場情緒快速好轉，股市漲幅領先債市，以科技股為主的納斯達克指數在恐慌過後表現相當優異。觀察2013年縮減購債恐慌期、縮減購債恐慌過後與縮減購債正式啟動三階段，MSCI資訊科技指數與MSCI世界指數表現，可看出MSCI資訊科技指數在縮減購債前後報酬率更勝世界指數。

翁毓傑指出，根據歷史經驗，美國進入QE退場階段反映經濟基本面已有顯著改善，正式啟動縮減購債後，公債殖利率反而表現相對平穩，雖長線看升但不致出現短期飆升衝擊風險性資產；美股仍可維持多頭上漲，債券中信用債券如美國投資級債、美國高收益債及強勢貨幣新興市場債表現也可望持續走強。

凱基未來世代關鍵收息多重資產經理人葉菀婷表示，由於經濟緩步回升及市場風險偏好再度回溫，股市表現也將獲得支撐，惟須留意經濟增速放緩，將使市場波動加大，掌握具關鍵趨勢的產業題材較可著眼長期成長機會，並適當配置實質資產連結的REITs資產，更可望受惠長線成長趨勢。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，第4季將迎接科技產業獲利旺季來臨，就目前產業觀察，IC設計業者從營收獲利、到未來展望普遍優於市場預期，不僅如此，車用電子等相關需求可望延續至2022年上半年，此外根據麥肯錫預估，到2022年全球將會有450款新的電動車型亮相，提供消費者更多選擇，因此仍看好電動車後市表現，建議分批佈局相關概念基金把握投資機會。

(時報資訊)