【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)AI研發中心(AICS)與中山醫學大學附設醫院推出「中山附醫e點通」APP，以AI與行動服務提升患者體驗，包括：AI推薦看診科別與醫生、線上門診報到、即時查詢看診與抽血叫號進度；診後不僅能線上預約慢箋取藥回診，亦可及時接收AI警示慢性病罹患風險與處置建議。未來將整合遠距醫療照護，實現個人化全方位健康管理。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，華碩以科技提升民眾疾病預防與健康管理意識，強化醫病合作提高治療成效，降低醫療資源消耗，減輕醫護人員負擔以提供患者充分照護，形成正向循環。

中山附醫蔡明哲院長表示，因應後疫情、高齡化與少子化時代，醫療服務模式從偶發及被動性治療轉變為長期及預防性照護管理，此次與華碩部署智慧醫療資訊平台，期能早日落實全人健康照護。

中山附醫曾志仁副院長去年與華碩開發的創新電子病歷專案，達到全院病歷100%結構化，榮獲國家新創獎肯定。以此延伸三大智慧應用，提升患者就診與照護效率，建立優良的長期醫病關係與共享決策模式：

一、智慧行動門診：無需煩惱掛診科別，AI可推薦科別與醫生，並跳轉行動掛號，避免延誤就醫。就診途中即可線上報到、查詢看診及抽血叫號。診後除可預約慢性病連續處方箋取藥與回診，還能透過「醫指付」功能繳納醫療費用，無需排隊苦等批價，大幅縮短就診時間，降低染疫風險。

二、智慧慢病管理：免費雲端備份醫療紀錄，方便回溯病程與用藥，AI還會自動讀取分析病歷摘要、檢驗、檢查報告，並針對糖尿病、腎肝病、腦心血管等慢性疾病高風險者，推播警示訊息、衛教資訊、建議檢查，協助患者早期發現與健康管理。

三、智慧長照管理：藉由行動與遠距技術，緊密串聯患者、家屬、社區、醫療與長照機構，即時監測、諮詢、通報與轉介，提升照護品質、減少醫療資源消耗、縮短醫療資源城鄉差距，建立全人健康照護體系。

(時報資訊)

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