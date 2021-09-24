【時報記者任珮云台北報導】通膨升溫，不動產REITs投資被視為抗通膨的工具之一！台股掛牌的REITs ETF有2檔，分別為復華投信發行的FH富時不動產(00712)以及群益投信發行的群益道瓊美國地產(00714)，00712投資屬於「抵押型REITs」，00714投資屬於「權益型REITs 」；抵押型REITs則是集合大家的錢去放款，借錢給別人買房，然後收利息；權益型REITs是集合大家的錢去買房、收租，如果房價上漲時賺價差。而該兩檔ETF自去年3月疫情股災以來，指數的回復力又是如何？

去年3月以來的新冠疫情，FH富時不動產(00712)在去年3月的跌幅直接腰斬，由高點17.9元下滑到6.68元，之後緩步回升，今天在14.05元附近，尚未回到去年3月的起跌點。「00712」的第一大持股「ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 」，是美國的一大房貸放款公司(美國的房貸放款可以由銀行之外的公司放款)。持股第二大為AGNC投資公司，AGNC是一家房地產投資信託基金，主要投資不動產抵押轉手證券及抵押擔保債務憑證，其本金及利息支付由政府資助的企業或美國政府機構擔保。

而以群益道瓊美國地產(00714)來看，去年3月的指數由高點22.34元下滑到13.85元，相較於FH富時不動產(00712)有支撐，今天的指數在22.2元左右，幾乎已經收復了去年3月的跌幅。「00714」的第一大持股「American Tower」，是美國無線通訊設施REITs公司；持股第三的CCI US為美國前三大基地台REITs公司，第四大持股Equinix則是全球最大資料中心REITs公司。

(時報資訊)