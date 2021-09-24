【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數213.02點，漲2.27點；總計467家漲、214家跌、85家持平；委買7124673張、委賣4948774張；總成交值677.84億元。

(時報資訊)

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