【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17238.97點，漲160.75點；總計657家漲、219家跌、120家持平；委買28527215張、委賣21089216張；總成交值2339.68億元。

(時報資訊)

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