為抑制炒房族藉由寬限期投機的行為，央行打炒房再出手，對一般購屋族最有影響的，就是自然人購屋貸款更嚴格，在六都與新竹縣市第2戶購屋貸款不得有寬限期；另外，購地貸款從6.5成降至6成、工業地抵押貸款從5.5成降至5成，即日起（9/24）實施。有專家認為，此次打炒房力道不若早年，接下來恐還有下一波重手。

對此，全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，此波信用管制警示意味較濃，未如先前傳出擴及第2屋貸款條件限制，力道緩和不若早年，像是房市熱區8個縣市購置第2屋無寬限期，自住客群可改以配偶名義購屋，或許未來也會看到許多女性屋主，而多屋投資客群則早有多元管道來做房產買賣，高端資產族群目前更多有現金直接購屋趨勢，在利率偏低的情勢下，都恐難因此有特別的抑價效果。

對於土地貸款上的相關限制，陳炳辰指出，近年不論大小建商的荷包都賺飽飽，小幅再限縮頂多在獵地野心稍許收斂，又或是大小建商合作推案，建商變通方式多，亦不至於如此就受限。在無礙全台瘋買房氣氛下，預料央行年底前還會再出招。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則認為，中小型建商可能因資金不足、周轉能力不強，加上缺工等壓力，淡出市場或是尋求結盟會是可能的方向。另外，雖然市場熱錢多，總有人買房買地硬要付現，但隨著疫情趨緩，國際資金重新轉向，央行收緊資金短期效果有限，可長期終究會讓市場出現大者恆大，重新洗牌的必然。

另外，央行這次出手將可能影響一般換屋民眾，中信房屋研展室副理張漢超分析，因換屋族經常有先買後賣的狀況，若原屋還有房貸，且購入新屋無寬限期可作為周轉緩衝運用，那麼換屋期間得同時背負兩份房貸，資金壓力之沉重，恐怕將迫使換屋族取消換屋計畫，或者繼續居住於舊宅之中，但對於因工作或其他非自願性搬遷的族群來說，如此的狀況難以應對。

以房貸利率1.31%、貸款金額100萬來比較20年房貸有無寬限期的差別。無寬限期房貸每月固定繳付約4739元，但若使用3年寬限期，寬限期間每月只要繳付1092元，若以短期換屋的狀況來看，一般頂多只需寬限期1~2年就很夠用，動用寬限期，將可大幅降低換屋族的資金壓力。張漢超認為，央行政策考量雖有其道理，不過若干擾了一般民眾正常資產運用，有必要研擬因應的配套措施。

(時報資訊)