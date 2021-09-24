遠傳電信24日在信義威秀門市舉辦iPhone 13實體開賣活動，總經理井琪親自出席，井琪表示，遠傳5G用戶已超過100萬，用戶滲透率已破20％。

另外，井琪看好iPhone 13銷售前景，她說，雖然i13是第二代5G手機，但是iPhone 13比iPhone 12便宜，加上遠傳搭配購機0元方案，會帶動買氣及手機綁約滲透率。

井琪強調，遠傳的iPhone用戶很多，且綑綁高資費的比例達90％，每次iPhone上市，絕對對於帶動綁約增加相當有幫助。

對於媒體詢問，若中華電信退出信義威秀門市，遠傳是否也有考慮，井琪說，該議題去年有一些討論，若中華電離開威秀，遠傳可能也會跟進。

對於明年5G用戶看法，井琪說，遠傳正在做明年度的預算，明年5G用戶目標當然愈多愈好，遠傳幾周前5G用戶已超過100萬，對於明年持續5G用戶成長非常有信心，她說「通常同仁設定目標後，她會再增加20％目標量」。

針對5G資費看法，井琪認為，殺價競爭是不健康的，害人害己，畢竟基站及維運成本都很貴，大家還是走正道、把網路建好最重要，用殺價殺低成本，大家都沒有好處，井琪強調，5G成本高，亂殺價的情形，不會馬上發生，畢竟還在建設階段，而且頻譜成本一攤提下去，對各家電信公司獲利及營運費用的影響很大，相信消費者會支持合理的資費價格。

井琪強調，iPhone 13提供0元購機，一定會帶動4G用戶升級使用5G服務，至於4G轉5G的爆發成長期，井琪強調，遠傳5G用戶滲透率已達20％，相信愈來愈多人使用5G體驗是比4G好。

井琪說，遠傳目前全台已蓋滿9,000多站5G基地台，全省達人口覆蓋80％，台北及雙北更達97~98％，目前5G用戶滲透率達20％，她自己很滿意，未來希望看到更多應用出來，吸引用戶升級5G。

(時報資訊)

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