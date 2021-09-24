【時報-台北電】24日三大指數開後走勢分化，創指表現相對強勢，開盤後持續走高，漲幅一度擴大至2%，滬指圍繞平盤線上下震盪，板塊方面，稀土板塊受利好消息刺激走強，大消費板塊全線走高，煤炭板塊下行。上午鴻蒙概念、醫美、白酒概念板塊漲幅居前，造紙、煤炭、水泥板塊跌幅居前。稀土板塊拉升走高，華宏科技、五礦稀土大漲，閩東電力、華陽新材、北礦科技等跟漲。

午間收盤，滬指跌0.07%，報3639.75點；深成指漲0.52%，報14462.87點；創指漲1.5%，報3230.11點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30248.81 +609.41(2.06%)
14:15
南韓KOSPI
3125.00 -2.58(0.08%)
14:26
香港恆生
24442.30 -68.68(0.28%)
14:31
上證指數
3617.67 -24.55(0.67%)
14:31
深圳成指
14376.37 -10.99(0.08%)
14:31
英國FTSE
7078.35 -5.02(0.07%)
09/23
法國CAC
6701.98 +64.98(0.98%)
00:05
德國DAX
15643.97 +137.23(0.88%)
09/23