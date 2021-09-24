【時報-台北電】24日三大指數開後走勢分化，創指表現相對強勢，開盤後持續走高，漲幅一度擴大至2%，滬指圍繞平盤線上下震盪，板塊方面，稀土板塊受利好消息刺激走強，大消費板塊全線走高，煤炭板塊下行。上午鴻蒙概念、醫美、白酒概念板塊漲幅居前，造紙、煤炭、水泥板塊跌幅居前。稀土板塊拉升走高，華宏科技、五礦稀土大漲，閩東電力、華陽新材、北礦科技等跟漲。
午間收盤，滬指跌0.07%，報3639.75點；深成指漲0.52%，報14462.87點；創指漲1.5%，報3230.11點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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