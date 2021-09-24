美國債息抽高，隔晚美股道指反彈逾500點。港股24日早盤多空交戰。

恒指開盤跌23點，開盤後曾升過百點，之後掉頭轉跌，曾挫171點，見24,339點半日低，低位見承接，並復升125點，見24,636點半日高，中午收盤前再回弱。恒指中午收報24,504點，跌6點或0.03％，大盤成交額739.28億港元。

國企指數報8,719點，跌14點或0.2％。科指跌0.7％，報6,255點。

焦點股表現，平保升3.5％，為升幅最大恒指及國指成份股。騰訊升0.8％，成交額37.03億港元居首；美團升3.1％；阿跌0.9％。

(時報資訊)

#日高 #恒指 #交戰 #開盤 #點半

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30238.12 +598.72(2.02%)
12:26
南韓KOSPI
3123.17 -4.41(0.14%)
12:26
香港恆生
24504.11 -6.87(0.03%)
12:05
上證指數
3639.75 -2.47(0.07%)
11:30
深圳成指
14462.87 +75.51(0.52%)
12:26
英國FTSE
7078.35 -5.02(0.07%)
09/23
法國CAC
6701.98 +64.98(0.98%)
00:05
德國DAX
15643.97 +137.23(0.88%)
09/23

延伸閱讀