美國債息抽高，隔晚美股道指反彈逾500點。港股24日早盤多空交戰。
恒指開盤跌23點，開盤後曾升過百點，之後掉頭轉跌，曾挫171點，見24,339點半日低，低位見承接，並復升125點，見24,636點半日高，中午收盤前再回弱。恒指中午收報24,504點，跌6點或0.03％，大盤成交額739.28億港元。
國企指數報8,719點，跌14點或0.2％。科指跌0.7％，報6,255點。
焦點股表現，平保升3.5％，為升幅最大恒指及國指成份股。騰訊升0.8％，成交額37.03億港元居首；美團升3.1％；阿跌0.9％。
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