美國、澳洲、日本和印度組成的四方安全對話（Quad）首次領袖面對面高峰會將於24日召開。美國高階官員今天說，會議將力圖在基礎建設、健康衛生和網路等領域達致成果。

這名官員告訴路透社，四方安全對話領袖，包括美國總統拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相菅義偉和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也將討論區域安全，但這項議題並非焦點。

這名要求匿名的官員不願提供具體內容，僅說這次在白宮舉行的高峰會「將談論很多」有關印太地區所需疫苗的下一步。

今年3月，4國領袖在視訊會議中承諾於2022年底前提供10億劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給全亞洲。這名官員說，此一承諾很重要。

「顯然，印度今年夏季遭逢困難。但…我們相信達成當時的計畫目標至關重要。」

全球最大疫苗生產國印度因境內染疫病例暴增，暫停所有疫苗出口，以致四方安全對話3月的倡議停滯不前。

印度已表示，準備於10月季度恢復疫苗出口，以COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）和鄰近國家為優先。

美國、英國和澳洲上週才剛宣布締結三方安全夥伴聯盟（AUKUS），將助澳洲取得核動力潛艦，中國立即嚴加譴責。

這名美國官員說，24日峰會「在歷史上有重大意義」，且為4國領袖公開談論「現代挑戰、希望和抱負」的契機。

他說：「我們正看著4國之間關係連結和深化。我們真正要嘗試去做的，是創造更加自由討論的機會。」

日本經濟新聞（Nikkei Business）上週引述峰會聯合聲明草稿報導，預料4國領袖將同意採取措施以建立穩當的半導體供應鏈，這是與中國競爭的重要領域。

美國官員還說，拜登屆時將宣布「精英」私人資助Quad獎學金計畫，資助4國各25名學生，共100個名額，供他們在美國攻讀STEM（科學、技術、工程和數學）碩士和博士學位。

中國譴責Quad為冷戰概念下的產物，還稱AUKUS聯盟將加劇區域軍備競賽。這名美國官員則反駁此一說法，並指出中國近數十年來持續從事史上最快速的軍事擴張行動之一。

他說：「我們看到中國數十年來大舉擴軍，其中大部分行動已引發區域的焦慮不安。」

(時報資訊)