根據外資高盛最新報告指出，全球基金經理人今年來最愛的新興市場是印度，在新興股市基金配置比重高達11.6％，金額高達655.4億美元，印度股市也是今年來表現最佳的亞股，累積漲幅達21.98％，連帶印度基金績效水漲船高，最佳表現漲逾三成。

市場法人表示，印度股市今年以來累計漲幅逾二成，已超越去年全年的15.75％，且全球基金經理人認為，印度市場後續仍有加碼空間，資金動能猶存，在資金挹注及政策利多持續，都有助後市表現，建議可留意印度基金投資契機。

群益投信指出，不僅外資連番加碼印股，內資今年來也是買超印度股市，今年內、外資同步買超印度股市，顯示國內外投資人對印度股市相對樂觀，資金進駐下有利於印度股市後續表現。今年以來印度股市不斷頻創新高，累積漲幅已逾二成，優於過去三年的年度漲幅。印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑認為，印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，因此外資幾乎年年淨買超印度股市，今年來更因流動性較充裕、央行決策較穩健，成為外資獨鐘的市場。今年以來全球新興股市經理人針對印度股市加碼最多，且就整體基金而言，後續仍有加碼空間，資金動能猶存。

印度股市具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。及印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。整體來看，印度政策面及資金面帶動股市，搭配季節性題材，投資信心增強，股市強勢格局可望延續。

(時報資訊)