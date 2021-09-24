外媒報導，身陷債務風暴的中國恒大部分債券持有人，並不預期能如期在24日取得債券利息，但期望恒大在未來數個月提供更多資料。
路透報導，恒大24日需為總值20億美元的債券支付8,350萬美元利息，下一筆4,750萬美元債券利息的支付日期為下周。恒大仍未公布相關處理方法。
報導引述消息人士稱，部分債券持有人對於獲得利息已經不抱任何希望，但期望恒大向債權人解釋有關情況。
如果恒大沒有如期支付利息，並且沒有在30日內協商解決辦法，則可能被視為債務違約。
外電較早時報導，中國政府要求恒大管理層避免出現債務違約，並且與債券持有人協商。同時有報導指出，中國政府已經知會地方政府，要為恒大破產作好準備。恒大未回應相關查詢。
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