【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數213.07點，漲2.32點；總計472家漲、182家跌、98家持平；委買6952551張、委賣4788866張；總成交值577.63億元。

(時報資訊)

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