【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17245.23點，漲167.01點；總計687家漲、187家跌、114家持平；委買27893282張、委賣20524947張；總成交值2025.57億元。

(時報資訊)

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