振興五倍券開放首二日，不論是台灣pay的800元或500元，或是信用卡的早鳥禮，幾乎快被掃光，對此，已送完台灣pay的800、500元早鳥禮的兆豐銀行今日宣布啟動新一波行銷措施，對「晚鳥」加碼，只要是兆豐銀新卡戶，新辦卡並成功綁定數位振興券，最高可賺1,700元。

在發完台灣pay的早鳥禮，達陣台灣pay綁定振興券的預定目標之後，兆豐銀現在回過頭來繼續衝刺自家信用卡的數位券綁定。對此兆豐銀卡部主管說明，只要從未辦過兆豐信用卡的民眾，10月底前申辦任一張兆豐信用卡並成功綁定數位振興券，除可拿到政府5千元，還能額外獲得最高1,700元超值回饋。

上述1,700元的最高回饋，包括新戶首刷禮500元、兆豐加碼再給300元、好食券500元，倘若是綁定兆豐台灣pay信用卡，還能再拿滿額禮300元及消費2%回饋100元，總計1,700元，免抽獎就能直接入袋。 振興券數位綁定22日起跑，今年優惠滿天飛，外加憑藉數位標章就能享有紙本券店家優惠，解除了去年的痛點，大幅提升民眾申辦意願，才短短兩天各銀行優惠就幾乎秒殺，尤其台灣pay今年大開紅盤，藉由祭出最高800元加碼滿額禮，成功吸引民眾目光，加上IT大臣唐鳳及信用卡達人寶可孟大力推薦，今年首二日就衝破60萬戶綁定，比起去年施行半年才綁定17萬戶的成績，儼然已一躍成為市場黑馬，光是八大公股行庫的33萬份800元加碼禮幾乎第一天就全數搶光，連17萬份的500元也在第二天幾近清空，使得沒當到「早鳥」的民眾，相當失算。

不過對此兆豐銀行繼續祭出「晚鳥禮」，而且選在實體券登記前夕大放利多，也提供了繼續鼓勵數位綁定不斷炊的誘因，在兆豐銀推出「晚鳥禮」之後，其他銀行會否跟進，有待觀察。

(時報資訊)