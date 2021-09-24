投資銀行Wedbush表示，iPhone 13的訂單量比該公司之前的 iPhone 12系列高出約20％，部分原因是來自中國需求強勁。

外媒AppleInsider看到一份投資者報告中，Wedbush首席分析師Daniel Ives表示，iPhone 13的需求看起來「一開始就很強勁」，2021年中國的預購量處於領先地位。他指出，中國的預購量已經接近500萬或600萬大關。

儘管供應鏈問題是蘋果和所有智慧手機廠商的一個揮之不去的擔憂，但美國的交付預期與蘋果2020年推出的iPhone 12相比，表現更為強勁。

這位元分析師還認為，iPhone訂單正偏向高端，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max等機型推高了蘋果的平均售價 （ASP）。這可能會導致蘋果未來幾個季度的整體營收增長。

Ives還指出，蘋果公司的以舊換新和分期也可能影響目前持觀望態度的iPhone用戶。他認為，蘋果的iPhone的銷量預期可以設置在1.3億到1.5億之間。 Wedbush供應檢查表明，iPhone 13 目前的訂單量在9,000萬台左右，高於iPhone 12那時候8,000萬台的數字。

換句話說，iPhone 13系列一開始就實現了10％的年增長。

這位分析師重申了他的「超級週期」論點，這是基於9.75億部iPhone設備中，有2.5億部將進行升級的估計。他仍然相信蘋果的「超級週期」將持續到2022年。

(時報資訊)