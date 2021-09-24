據外媒消息，大陸社交媒體平台微博以保密形式提交了香港二次上市的申請。

IFR報導，消息人士指出，在美國上市的微博已經以保密形式提交在香港第二上市的申請，可能籌資約10億美元。瑞信、中信里昂證券和高盛正在安排計畫中的發行。交易最快可能會在今年進行，但是相關時機很大程度上取決於中國何時宣布科技巨頭和網路安全問題的詳細監管規定。

對此，微博回應搜狐科技稱不予置評。

此前有媒體稱，微博股份有限公司9月7日在香港註冊成立，微博CEO王高飛任董事，估計與赴港上市有關。

今年年初有媒體報導，微博可能已聘請高盛、瑞信、中信里昂負責其回港上市事宜。

(時報資訊)