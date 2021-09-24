【時報-台北電】上證報中國證券網訊，債券通「南向通」今(24)日正式上線。與此同時，匯豐中國於內地及香港兩地展開首批交易，投資利率債及信用債，幣種包括美元及人民幣，以實際行動支持兩地債券市場的相互連通。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸 #債券通 #南向通 #債市

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30238.12 +598.72(2.02%)
12:26
南韓KOSPI
3123.17 -4.41(0.14%)
12:26
香港恆生
24504.11 -6.87(0.03%)
12:05
上證指數
3639.75 -2.47(0.07%)
11:30
深圳成指
14462.87 +75.51(0.52%)
12:26
英國FTSE
7078.35 -5.02(0.07%)
09/23
法國CAC
6701.98 +64.98(0.98%)
00:05
德國DAX
15643.97 +137.23(0.88%)
09/23

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