【時報記者林資傑台北報導】中租-KY(5871)2021年8月獲利持穩高檔，表現符合預期，惟投顧法人認為，中租股價及本益比已達相對高檔，且2022年景氣成長動能預期不如今年強勁，考量基期墊高、評價偏高及殖利率偏低狀況，維持「中立」評等、目標價240元不變。

中租股價14日觸及283.5元新高後跟隨大盤拉回，22日下探241元、4天急跌近15％，昨（23）日跟隨台股反彈2.01％、收於254元，今（24）日開高後續揚2.36％至260元。惟隨後在調節賣壓出籠下壓回翻黑、下跌1.38％至250.5元，表現明顯偏弱。

中租受惠整體業績成長、費用成本維持穩定，8月自結合併營收創61.54億元新高，月增1.94％、年增達20.9％，歸屬母公司稅後淨利18.51億元，月增0.91％、年增達22.68％，創歷史第三高，每股盈餘（EPS）1.28元。

累計中租前8月自結合併營收466.5億元、年增達21.63％，歸屬母公司稅後淨利141.86億元、年增達30.66％，每股盈餘9.66元，全數續創同期新高。以各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增25％、50％、及59％。

投顧法人認為，中租前8月獲利達全年預期的69％，表現符合預期。公司今年放款業務成長目標維持成長10～15％不變，但因基期墊高、且明年景氣成長動能預期不如今年強勁，預估中租今明2年獲利將分別成長21％及10％，每股盈餘預估分別約13.5元及14元。

投顧法人表示，以中租23日收盤價254元計算，本益比已來到約18倍的相對高檔，且過往股利配發率穩定維持約45％，以此推估明年估配息約5.5元、殖利率約2.2％，低於過往平均3.5％水準。鑑於評價偏高且殖利率偏低，維持「中立」評等、目標價240元不變。

(時報資訊)

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