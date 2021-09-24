台股今(24日)開高走高，運輸類股指數漲逾3%，外資昨(23日)大買的貨櫃三雄拉出約半根漲停，令不少散戶興奮問「航運玩真的??!」，其中，內外資同買的長榮早盤即見多筆499張大單，股價一度來到135.5元，上漲8元，漲幅6.2%。

儘管達飛、赫伯羅特等大型貨櫃航商才表示凍漲運價，但因塞港、節慶備貨、庫存回補等需求，讓運價維持高檔，加以新增運力，使長榮等營運將持續熱絡到年底，不僅投信買超長榮，外資昨日也買超長榮8299張，買超陽明7121張，買超萬海6465張。

長榮、陽明、萬海今日開盤均漲逾1%，股價開高走高，早盤長榮陸續敲進多筆499張的大單，推升股價漲逾6%，陽明也走升至128元，漲幅5.3%，貨櫃三雄中股價最高的萬海也來到217.5元，上漲10元，漲幅4.8%。

看到航運股揚帆，網友紛紛在PTT股板問「貨櫃今天怎麼那麼兇」、「船開了？」、「長榮大單.. 今天玩真的」，也有網友留言說「今天是水手光榮日，希望能有檔頭，不要只有開盤強」、「拉貨櫃的是錢太多還是偷看答案啊」。分析師表示，貨櫃航運股應該屬於跌深反彈，如果回升到季線就不適合追高。

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(時報資訊)

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