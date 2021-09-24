美光科技（Micron）獲得《財富》雜誌和卓越職場研究機構（Great Place to Work）譽為2021年製造業最佳職場。這項肯定反映出美光成功建立鼓勵創新的企業文化，並對所有團隊成員一視同仁、用心傾聽、重視與尊重，充分展現美光對多元化、平等和包容的承諾。此外，《財富》雜誌的最佳職場評選也肯定獲獎機構具備全球市場的競爭能力，特別是在員工身心健康至關重要的疫情期間。

美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia表示，美光的製造團隊致力提供全球世界級品質及具成本競爭力的記憶體和儲存裝置產品。此殊榮高度肯定了我們的團隊積極地大規模提供美光業界領先技術、在疫情期間持續服務客戶，並同時維護員工的健康與安全的努力。

美光在全球擁有13個生產製造基地，員工佔公司勞動力的60％。在疫情期間，公司強烈關注員工的安全和健康，讓製造團隊得以持續供應市場必要的記憶體與儲存解決方案。美光是業界率先實施如體溫檢測等安全規範與程序，以保持團隊成員安全的公司之一。此外，美光每個生產製造基地都建立了自己的遠端營運控制中心，在供應商、工程師和技師無法親自在場時，便可使用自動化和擴增實境／虛擬實境（AR／VR）解決方案來協助執行工具安裝和維護工作。

製造業最佳職場獎項是以針對超過220,000名現任員工的調查回覆所做的分析為依據。在該項調查中，美光的結果得分比一般美國公司高出9％。

美光全球人力資源資深副總裁April Arnzen表示，這一刻令我們感到相當驕傲，此次獲獎肯定我們在疫情期間持續採取重要措施以維護團隊成員的健康與安全，並確保美光人人的意見都受到重視與尊重。更重要的是，它反映出員工對於美光企業文化的心聲及真實體驗。

除此殊榮外，美光中國、德國、日本、義大利、新加坡和台灣也都進入卓越職場研究機構（Great Place to Work）的最佳職場（Best Workplaces）名單。本公司並獲得卓越職場（Great Place to Work）認可為亞洲最佳職場。

Great Place to Work卓越職場是全球職場文化權威。自1992年以來已訪查全球一億多名員工，並用這些深刻的見解來定義卓越職場的必備要素：信任。卓越職場的員工調查平台為領導者提供了做出戰略性人事決策所需的回饋、即時報告和洞見。這一切都是為了幫助企業組織成為一個所有人都喜愛（For All）的職場，從而建立更加美好的世界。

(時報資訊)