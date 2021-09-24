中國恒大債務危機持續，23日晚間有報導指出恒大汽車被指拖欠薪金及供應商貨款，在恒馳汽車年底大規模量產，明年大規模交付的關鍵時期，恒大汽車亦出現資金流緊張問題，恒大汽車未有回應傳聞。

恒大至24日早盤尚未清楚交代境外債券到期付息安排，恒大汽車股價早盤曾破底跌23％，低見2.25港元，最新報2.39港元，成交2億港元。

報導指出，恒大汽車大多數員工在每月月頭及20日領薪，但一些中層管理人員指，9月第二期薪水仍未收到。

此外，一些供應商7月起已撤出上海及廣州工廠，這些人員負責調整生產設備，及應付生產問題，若他們離開，恒大汽車便僅依賴自家員工處理生產問題。

(時報資訊)