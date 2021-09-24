【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數212.89點，漲2.14點；總計487家漲、165家跌、84家持平；委買6702080張、委賣4564593張；總成交值464.65億元。

(時報資訊)

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