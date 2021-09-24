【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17247.99點，漲169.77點；總計705家漲、170家跌、99家持平；委買27144348張、委賣19690477張；總成交值1699.06億元。

(時報資訊)

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