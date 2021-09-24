「外籍人士以新證號加保，但健保卡仍為舊證號者，是否會影響其就醫權利？」「員工申請育嬰留職停薪，健保能不於公司投保，轉出依附配偶嗎？」，面對各種健保加、退保等問題，健保署南區業務組創新服務模式， 2021年6月成立台南及雲嘉地區健保投保單位LINE社群，除提供第一手健保資訊，投保單位遇到健保各項疑難雜症，也可以在社群發問，有專人即時線上服務處理，提供投保單位便捷、安全的服務管道。

健保署南區業務組長林純美表示，疫情改變你我日常生活，零接觸的線上服務模式成為主流，以往投保單位諮詢健保業務問題，大多親臨櫃台或來電詢問，常遇到現場民眾大排長龍或電話佔線打不通，疫情期間也怕染疫風險。

現南區業務組提供新的服務模式，除主動提供健康存摺疫苗施打紀錄查詢、健保費緩繳等最新資訊，也讓投保單位能藉由LINE社群即時諮詢各項健保問題，不僅方便快捷又避免不必要的染疫風險。同時投保單位透過社群發問也達到「一家發問，百家獲力」的擴散效益，大大增進投保單位的健保知能功力。

林純美指出，投保單位社群自6月成立迄今，已有近200家投保單位加入，頗受單位好評。未來服務型態將會隨著科技進步與時俱進，持續推動投保單位更便利、即時的服務。

(時報資訊)