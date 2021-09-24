在特斯拉八月舉辦了首場 AI 日活動上，雖然並未正式揭露外界期待看到的全新 HW 4.0 自駕晶片，但馬斯克確認 HW 4.0 自駕晶片確實存在，並且將和 Cybertruck 一同推出。最新的海外報導則是指稱 HW 4.0 自駕晶片預計今年第四季就會開始量產，並且確認是由三星來負責幫特斯拉生產。

早在今年一月的時候，就有情報指稱特斯拉下一代自駕車晶片並非由先前傳聞的台積電負責打造，而是會由三星再度搶下訂單；日前韓國的最新報導則是進一步確認了這項消息，由三星負責生產 HW 4.0 自駕晶片已成定局，但最終 HW 4.0 自駕晶片並不會如先前傳聞的採用 5 奈米製程而是改採 7 奈米製程打造，為的是進一步確保晶片良率和產能。

報導指稱特斯拉確實曾考慮交給台積電負責生產 HW 4.0 自駕晶片，但最終在考慮生產成本、長期合作可能性以及三星技術在特斯拉自行設計的晶片中的可用性等因素之後，特斯拉最終還是決定選擇繼續和三星合作生產 HW 4.0 自駕晶片。

據稱三星計畫最早於今年第四季開始在韓國華城的工廠開始生產 HW 4.0 自駕晶片，但根據馬斯克先前在 AI 日活動上的說法，HW 4.0 晶片距離實際推出預計還要一年左右的時間，且會由 Cybertruck 電動皮卡率先搭載。

三星拿下Tesla HW4.0自駕晶片訂單 今年Q4量產搭載於Cybertruck（圖／DDCar）

(時報資訊)