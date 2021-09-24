【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國央行最新經濟數據，因為食物與能源價格上漲，韓國8月生產者物價指數(PPI)月增0.4%，已連續上揚10個月。
攸關未來通膨走向的PPI，韓國8月份指數為110.72，7月則為110.28。韓國央行表示，8月份農產品價格月增2.1%，禽畜肉品價也漲1%。再加上農產品與石油價格居高不下，消費者物價指數(CPI)已連續第5個月的漲幅都超過2%，表明景氣復甦下，通膨壓力也在旁相伴。
根據韓國官方資料，當地8月CPI年增2.6%，漲幅跟7月一樣。同時，剔除鮮食與石油的核心CPI，8月也年增1.3%。因此，韓國央行近日也把2021年的通膨預估值，從原先的1.8%上修至2.1%，略高於自己所訂的2%中期目標。
(時報資訊)
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