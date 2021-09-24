【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)集團資訊長龔培元今（24）日在2021國際半導體展（SEMICON Taiwan）高科技智慧製造線上論壇中表示，集團近期聚焦融合數位技術與智慧製造，今年規畫建立逾20座符合燈塔工廠認證標準的廠房，續朝優化韌性生產製造體系的目標邁進。

鴻海2019年底揭櫫楬櫫3階段轉型升級計畫，宣布將透過F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級等3階段核心策略，鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展，強化人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術等「3加3」布局。

鴻海集團資訊長龔培元表示，全球製造業者均看見數位轉型的必須性，集團近年聚焦整合人工智慧（AI）與雲端應用的智慧製造技術，全力推動打造虛實整合的智慧製造環境，透過積極轉型升級、優化生產製造體系，盼從「製造的鴻海」轉為「科技與腦力的鴻海」。

龔培元指出，集團鎖定數位技術與智慧製造的融合，透過標準化、模組化、智動化、數位化、人工智慧及行動APP等面向，循序漸進逐步優化推動，從智動化到智能化建立現代化營運系統，整合AI與雲端應用的智慧製造技術為集團得以成功轉型的關鍵。

龔培元表示，鴻海今年已規畫建立逾20座符合燈塔工廠認證標準的廠房，除了導入自動化、數位化、智慧化等技術，大幅提升產品品質與生產管理效率外，也逐步增加能運用於整體企業的單一營運系統等數位工具，朝向持續優化韌性生產製造體系的目標前進。

(時報資訊)

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