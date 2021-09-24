【時報記者王逸芯台北報導】塑化股今(24)日吸金台股，台塑集團領軍，台塑大漲3%、股價創下2個月新高，已獲投信連11天買超，南亞(1303)走揚約2%，台化(1326)、台塑化(6505)漲幅也約1.5%，台塑四寶的領漲成為台股加權指數的重要功臣，二線股中聯成(1313)大漲3%，台苯(1310)、台聚(1304)、中石化(1314)也均上漲1%~1.5%，整體塑化類股漲幅逾2%。

PLATTS最新報導指出，受惠需求持穩推升，以及乙烯、丙烯等石化上游原料每噸上漲30、10美元下，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲勢延續，其中EVA在成本、產能趨緊助力下，每噸大漲245美元，達3035美元的新高，LDPE彈升40美元，PVC續揚10美元達每噸1420美元，再創波段新高，另外，HDPE、LLDPE及PP也上漲10美元。

台塑第四季在旺季效應，加上歲修廠數相較第三季少，故營運表現將更勝第三季，以PVC來說，印度雨季9月結束，下游庫存持續去化，帶動PVC需求回溫，且同業LG、天津大沽、聯成、齊魯石化安排歲修，庫存偏低，此外，美國相關PVC廠9月初配合停車，迄今美國PVC廠停車產能合計占比高達59.6%，將推升行情。EVA則因第四季進入EVA鞋材傳統旺季，品牌鞋廠開工率提升，且越南訂單轉單效應、光伏料需求仍看好，加上大陸40萬噸新產能延至明年投產，預期價格仍有上漲空間。

第四季亞洲輕裂廠陸續展開歲修，有利支撐石化產品價格，第四季亞洲有5家輕裂廠安排歲修，合計年產能388萬噸，影響乙烯供應減少57萬噸，下游衍生物配合停車或降產，市場供給減少，有利支撐石化產品價格。

(時報資訊)

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