中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價24日報6.4599，較上個交易日升150點或0.23％，止步三連貶，至一周最高。人民幣在岸價開盤小幅貶值。
在岸人民幣（CNY）24日開盤較上日下午16:30收盤貶6點，報6.4600。10：14報6.4603，貶9點。離岸人民幣（CNH）報6.4605，貶12點。
交易員23日指出，美國聯準會表態偏鷹派，支撐美元指數走強至一個月新高，但逢高結匯需求較多，限制人民幣在較窄範圍震盪。
另有交易員認為，從聯準會點陣圖和縮減購債訊息看，市場預期升息可能有所提前，短期美元料延續偏強走勢；另外，市場繼續關注恒大債務風險進展，目前風險情緒恢復，這對人民幣是個有利因素。
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