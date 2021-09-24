中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價24日報6.4599，較上個交易日升150點或0.23％，止步三連貶，至一周最高。人民幣在岸價開盤小幅貶值。

在岸人民幣（CNY）24日開盤較上日下午16:30收盤貶6點，報6.4600。10：14報6.4603，貶9點。離岸人民幣（CNH）報6.4605，貶12點。

交易員23日指出，美國聯準會表態偏鷹派，支撐美元指數走強至一個月新高，但逢高結匯需求較多，限制人民幣在較窄範圍震盪。

另有交易員認為，從聯準會點陣圖和縮減購債訊息看，市場預期升息可能有所提前，短期美元料延續偏強走勢；另外，市場繼續關注恒大債務風險進展，目前風險情緒恢復，這對人民幣是個有利因素。

(時報資訊)

#人民幣 #外匯 #中間價

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30238.12 +598.72(2.02%)
12:26
南韓KOSPI
3123.17 -4.41(0.14%)
12:26
香港恆生
24504.11 -6.87(0.03%)
12:05
上證指數
3639.75 -2.47(0.07%)
11:30
深圳成指
14462.87 +75.51(0.52%)
12:26
英國FTSE
7078.35 -5.02(0.07%)
09/23
法國CAC
6701.98 +64.98(0.98%)
00:05
德國DAX
15643.97 +137.23(0.88%)
09/23

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